Primera imagen del rodaje de 'After 3' con Chance Perdomo de 'Sabrina' sustituyendo a un protagonista

Hace apenas unas semanas que los fans de 'After' quedaron en shock ante la noticia de que las secuelas, 'After We Fell' y 'After Ever Happy', habían reemplazado a gran parte de su reparto.

Después del éxito de 'After. En mil pedazos' no tardó en confirmarse el rodaje de 'After 3' y 'After 4', pero debido a la pandemia global hubo que hacer concesiones que para muchos fans han sido demasiado.

La cuenta oficial explicó que, debido al cambio de localización para el rodaje para tomar medidas de seguridad respecto al coronavirus, muchos de los actores no habían podido comprometerse a desplazarse hasta Bulgaria.

No solo eso, sino que su director Roger Kumble también era sustituido por la actriz y cineasta Castille Landon. El único actor reemplazado que se pronunció al respecto fue Shane Paul McGhie, que interpretaba al fiel hermanastro de Hardin, Landon.

Ahora ha salido a la luz la primera imagen del rodaje de 'After 3' con el nuevo Landon, y se trata de Chance Perdomo de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'.

Puedes ver la imagen y todos los demás actores que han reemplazado en el vídeo de arriba.

