¿Con Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford? El universo de 'After' se amplía con dos películas más

En el año 2019 se estrenaba 'After. Aquí empieza todo' la primera película basada en las novelas de Anna Todd donde nos daba a conocer la pasional historia de amor de Tessa y Hardin interpretados por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin.

Después se estrenaría 'After. En mil pedazos' en el año 2020 y la tercera entrega de las saga, 'After. Almas Perdidas', está pendiente de confirmar su fecha de estreno para este 2021.

Pero, antes de que haya llegado a los cines la tercera entrega, que se pensaba que iba a ser la última, se ha confirmado que el universo de 'After' se amplia con dos películas más.

Así, lo ha anunciado la directora de las dos últimas películas Castille Landon en una entrevista a 'Teen Vogue', quien será la encargada de escribir y diriguir estos dos nuevos proyectos: "El universo After sigue expandiéndose", afirma.

"El fandom, y lo emocionados que están y sus aportes, realmente nos inspira a todos como creadores todos los días", comenta sobre lo entregados que son los fans de 'After'.

Una precuela de Hardin y una secuela de la nueva generación

Una de las películas será una precuela de la historia que ya conocemos y que se basa en el libro de Anna Todd 'Before' en el que descubrimos la historia de Hardin Scott antes de Tessa. Aunque la directora afirma que la película será una "conversación más amplia" por lo que la novela será solo la base para crear mucho más de lo que ya nos ha contado: "Ha pasado por mucho trauma en su vida familiar y en sus relaciones, y veremos más de ese desorden antes de que conozca a Tessa, y cómo esa experiencia lo cambia", comenta Landon.

Además, se confirma que la película no estará protagonizada por Hero Fiennes Tiffin ya que buscarán a un actor más joven que cuente la vida que no conocíamos de Hardin.

La segunda película será una secuela centrada en los hijos de Tessa y Hardin, Emery y Auden, y su prima Addy. Tres personajes de los que no se sabe mucho en los libros o las películas pero que nos presentan al final de la historia y en el epílogo de 'After Ever Happy' de Anna Todd.

"Emery, Auden y Addy son muy queridos por los fans. Todos hemos recibido muchas preguntas sobre lo que sucede con los niños", comenta Landon. "Es realmente asombroso ver lo interesada que está la base de fans en esos personajes, a pesar de que en realidad solo se presentan superficialmente en los libros. La gente se ha aferrado a ellos por su amor por Hardin y Tessa".

Castille puntualiza que estas nuevas películas "se mantendrá fieles" a todo lo que ya conocemos de la saga. "De alguna manera llevamos los pecados de nuestros padres con nosotros, así que mientras ellos intentan romper con eso, creo que llevar eso adelante para los niños es realmente importante", dice.

"[Estamos] explorando muchos de los mismos temas, el amor y la pérdida y las relaciones desordenadas. Todos hemos estado allí, y esos son temas universales. Asegurarse de que estos personajes sean dinámicos y no tirando golpes es realmente importante, al igual que lo es con Hardin y Tessa. Y explorando el amor joven sin juzgarlo".

En la precuela Tessa y Hardin aparecerán como personajes secundarios pero no serán interpretados tampoco por Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford.

"A medida que releo los libros para llevarlos hacia la próxima generación, hay muchas cosas que la primera vez que leí no encajaron porque las leí hace un tiempo", explica la directora sobre cómo está preparando los nuevos proyectos. "Pero ahora, como ves series como Euphoria y Generation, es como 'oh wow, definitivamente hay diferentes complejidades con las que lidiar a medida que avanzamos'".

Por último desvelan que las películas se rodarán una seguida de la otra y que tienen previsto que empiecen a rodar en otoño de 2021.

