El éxito de 'After' no ha hecho más que aumentar con cada entrega de la saga cinematográfica. La historia de Tessa y Hardin tiene un gran ejército de fans de los libros de Anna Todd y muchos otros se han unido con su versión en la gran pantalla.

Después del arrollador éxito de la segunda parte, 'After. En mil pedazos', pese a tener que retrasar su estreno por la pandemia y no haber podido estrenar en todos los cines en Estados Unidos, la producción no perdió tiempo para empezar con el siguiente rodaje.

Sin embargo, la situación con el coronavirus también afectó al nuevo proyecto, y la producción tomó la decisión de desplazar el rodaje a Bulgaria para que fuera más seguro. Pero esto provocó que muchos de los actores del reparto no pudieran compaginar el rodaje y han acabado siendo reemplazados por otros diferentes. Puedes ver todas las nuevas caras en el vídeo de arriba.

En cuanto a Tessa y Hardin, seguirán siendo interpretados por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin, y son ellos (como no podía ser de otra manera) quien protagonizan este pequeño teaser que ha dejado a los fans hiperventilando por la sorpresa y que adelanta que pronto empezaremos a ver más detalles de 'After. Almas Perdidas' ('After We Fell' en el libro original).

La escena parece adelantar más problemas para Hessa, y la canción de fondo es muy significativa: "mira lo que me has hecho hacer". ¡La cuenta atrás ha comenzado!

