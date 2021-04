'After. Almas Perdidas': La saga celebra su aniversario con esta imagen no apta para todos los públicos

Basadas en las novelas de Anna Todd, después de 'After. Aquí empieza todo' y 'After. En mil pedazos', estamos preparados para ver como continúa la historia de amor entre Hardin y Tessa en la tercera película de la saga, 'After. Almas Perdidas'.

Esta continúa con el final de 'After. En mil pedazos' donde pudimos ver el reencuentro de Tessa con su padre, con el que no tenía relación alguna. Es entonces cuando su vida comienza a venirse abajo porque nada es como planea y la única persona en quien puede confiar, Hardin, se ve envuelto en rabia.

'After. Almas Perdidas' se va a centrar principalmente en la lucha de Hardin por tratar de que Tessa vuelva a confiar en él, sin dejar de lado la pasión entre ellos, algo muy presente a lo largo de la saga. Ahora, con motivo del aniversario del estreno, han lanzado una nueva imagen de la película. En ella se muestra la parte ardiente de la relación entre los dos protagonistas, Hero Fiennes Tiffin (Hardin) y Josephine Langford (Tessa).

El pasado 12 de abril, la distribuidora Diamond Films fue la encargada de publicar en su cuenta oficial de Twitter esta imagen de la película de lo más picante en el que podemos ver a los dos protagonistas de la historia de lo más pasionales. Acompañando a la imagen con un juego de palabras, la cuenta publicaba, "¡Feliz Afterversario! ¿Alguien quiere hacer ejercicio?". Todo ello iba acompañado de un "próximamente" que nos anuncia que el estreno está muy cerca.

Todavía no está claro ni se conoce a ciencia cierta la fecha oficial del estreno de la tercera película de la saga, aunque se sabe que va a ser este año. Lo que sí que sabemos es que vamos a poder disfrutar de la historia de amor de pasión entre Hardin y Tessa durante otras dos películas más. Es oficial que 'After. Almas Perdidas' se ha rodado junto con la cuarta y última película de la saga 'After. Amor infinito'.

Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Chance Perdomo, Stephen Moyer y Carter Jenkins son algunos de los actores que darán vida a los personajes de esta película. Recordemos que Robert, el personaje que interpreta Jenkins, se convertirá en otro desafío que los protagonistas deberán superar para salvar su relación.

