'Harry Potter': La verdadera razón por la que Severus Snape odiaba tanto a Neville Longbottom

El tiempo pasa volando y nadie diría que hace ya once años que se estrenó la última película de la saga de 'Harry Potter'. Sin embargo, debido a la enorme relevancia de su películas y al gran impacto que la historia de este mago huérfano causó en toda una generación de niños y adolescentes, son muchos los fans que aun hoy en día siguen especulando sobre la saga.

Hoy queremos hablaros de una teoría elaborada por algunos de los más fervientes fans de la saga inspirada en los libros de J.K Rowling, que podría explicar porque el personaje de Snape odiaba tanto a Neville Longbottom.

Severus Snape era uno de los maestros de Hogwarts, en concreto de la asignatura de pociones y debido a su frialdad para con Harry y otros alumnos del colegio, casi desde el primer instante en el que aparece pantalla, los espectadores asumimos que pertenecía al bando de los malos. Miembro de la Orden del Fénix, Snape parecía tener una especial fijación con Harry y en un principio, todos pensamos que se debía a que era un mortífago, es decir, un fiel seguidor del terrible Voldemort. Finalmente descubrimos que a pesar de todo Snape lo único que quería era proteger al joven mago, ya que la madre de este, fue el gran amor (no correspondido) de su vida.

Por otro lado, Neville Longbottom era uno de los compañeros de Harry en Hogwarts. Aunque tenía una talento especial para la herbología, en las primeras películas fue mostrado como un alumno torpe y tímido. Sin embargo, como ya sabemos todos, el personaje de Longbottom transita por un arco de transformación brutal hasta llegar a convertirse en un valiente miembro del Ejército de Dumbledore.

Severus Snape parecía poseer cierta animadversión hacía desorganizado Neville, lo que no se llegaba a entender, ya que este no encajaba en el prototipo de alumno con el que solía meterse Snape. No obstante, el profesor parecía odiar al pobre Neville, el cual además le tenía un miedo atroz a su maestro de pociones. Un claro ejemplo de ello es cuando a Neville, en la clase de Lupin, un boggart se convirtió en Snape como reflejo de sus mayores miedos.

En el vídeo que te dejamos un poquito más arriba te explicamos la teoría que por fin nos da la respuesta del porque de este tremendo odio de Snape a Longbottom.

