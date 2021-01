El personal motivo por el que para Matthew Lewis es muy doloroso verse como Neville Longbottom en 'Harry Potter': "Es bastante difícil"

'Harry Potter' supuso el salto a la fama para muchos de los actores que trabajaron en esta maravillosa saga. Uno de ellos, Matthew Lewis, se convirtió en uno de los intérpretes más queridos gracias al personaje de Neville Longbottom, a quien dio vida en todas las entregas.

Ya transcurridos casi 10 años desde el estreno de la última película, el actor ha reconocido en una entrevista para The New York Times no parecerle mal que le recuerden por su papel de Neville. "Si hay algo por lo que la gente debe recordarte, hay cosas peores que la franquicia de 'Harry Potter'".

Además, reconocía que este papel le facilitó en gran medida su carrera como intérprete: "Me abrió muchas puertas cuando ni siquiera había llegado a entrar en la habitación", reconocía.

A pesar del cariño que siente por su personaje y por el trabajo que llevó a cabo en la saga, Matthew ha reconocido que le resulta muy difícil y doloroso volver a ver las películas de 'Harry Potter'. En el vídeo de arriba tienes todos los detalles.

