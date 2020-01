Hay estrellas de Hollywood que llevan tantos años en activo que parece imposible imaginarse el cine sin ellas, sin embargo, hay algunas que deciden retirarse de la interpretación un tiempo, o en este caso para siempre.

La oscarizada Gwyneth Paltrow ha participado en más de una veintena de películas y series, aunque últimamente se ha ganado la indignación de muchos fans con declaraciones un tanto despistadas al no saber en qué películas de Marvel había salido o no reconocer a sus compañeros de reparto.

Ahora que la actriz está promocionando 'The Goop Lap', el documental/reality que prepara Netflix sobre su marca personal de estilo de vida, Goop, Gwyneth ha asegurado que se ha retirado de la actuación para siempre.

Cuando en la entrevista con Harper's Bazaar le preguntan si cree que en algún momento le volverá a picar el gusanillo de la interpretación, Paltrow no lo duda:

"Lieralmente nunca, nun-ca. Cuando estaba actuando me agoté a mí misma hasta la extenuación. Cuando el volante se puso en marcha, estaba haciendo de tres a cinco películas al año. Llegó un punto en el que incluso las pequeñas cosas, como sentarme en la furgoneta para ir al rodaje, recibiendo los retoques de maquillaje, y todo... De verdad no creo que pueda soportarlo".

"La última película que protagonicé, estaba embarazada con mi hija. Se llamaba 'La prueba' y era una adaptación de una obra que hice en Londres. Y yo estaba en plan, 'Estoy harta. No puedo hacer esto más'. Tenía náuseas matutinas y me estaba muriendo, y tenía monólogos de cinco páginas. Así que cuando la tuve, sabía que me iba a tomar un montón de tiempo de descanso. Y nunca más he protagonizado nada".

Sus declaraciones han generado cierta confusión entre sus fans, puesto que la experiencia que Gwyneth relata ocurrió hace ya más de 15 años. Desde entonces, hemos podido verla en multitud de películas de Marvel como la pareja de Tony Stark, Pepper Potts, además de apariciones en televisión en 'The Politician', 'Glee' o 'Web Therapy'.

No obstante, sí es cierto que no ha vuelto a ser la absoluta protagonista del proyecto, algo mucho más demandante que quizás no habría podido compaginar con su compañía o su vida familiar.

¿Habremos visto por última vez a Gwyneth Paltrow delante de una cámara?

