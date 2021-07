La foto del culo de Rumer Willis que la hija de Demi Moore dedica a sus haters

Desde hace un par de semanas, la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore, está recibiendo numerosas críticas a través de los comentarios en su cuenta de Instagram. Todo comenzó cuando Rumer Willis quiso compartir una imagen del animado estilismo que llevaba antes de irse de vacaciones con su familia a Italia. La actriz pensó que a sus seguidores les parecerían divertidas sus largas trenzas y los colores de su ropa, pero el efecto obtenido fue el contrario.

Muchos comentaron su extrema delgadez y lo mucho que había cambiado su cuerpo, llegando a criticar la apariencia de Rumer con comentarios muy hirientes. Por eso, horas después, publicó en Instagram Stories un texto con otra fotografía tomada desde una perspectiva diferente.

"Después del aluvión de comentarios completamente inapropiados que dejaron en la foto que publiqué ayer, me quedé realmente decepcionada porque yo estaba disfrutando de las fotos tan graciosas que me había hecho", empezó diciendo la actriz. "Aunque pienses que es tu trabajo o que tienes el derecho de dejar tus pensamientos o juicios sin filtrar sobre mi cuerpo para que otros y yo los leamos, no lo es", expresó firmemente la intérprete.

Además, Rumer explicó que ese tipo de comentarios o actitudes podrían hacer mucho daño a las personas sobre las que se está hablando, pudiendo incluso provocarle diversos problemas de salud o complejos: "La vergüenza corporal de cualquier tipo es algo que no toleraré", afirmó contundentemente.

Ahora, tras protagonizar junto a su madre y sus hermanas una sesión de fotos en bañador, Rumer Willis ha vuelto a ser duramente criticada por la pose y actitud que demuestra la actriz en una publicación en bikini. En cuestión de minutos habían cientos de usuarios comentando lo delgada que se había quedado y la fotografía tan inapropiada que había compartido.

Por ejemplo, un usuario comentó: "Veo chicas que en realidad están llenas de vida y no de Hollywood. No se chupan el estómago cuando toman fotos y están llenas de felicidad. Cuando miro fotos como esta, te ves triste. Como si estuvieras tratando de demostrarles a todos que puedes ser flaca aunque comas patatas fritas con queso y chile en secreto, tragando galletas y leche. No eres diferente a los demás. Deja de intentar ser alguien que no eres. Le debes eso a Estados Unidos: a quién diablos le importa quiénes sean tus padres. ¡Solo se tú!".

Rumer contestó a este internauta de forma directa y tajante: "Soy más feliz que nunca y, honestamente, por primera vez en mi vida, no tengo la necesidad de que mi cuerpo se vea de cierta manera para ser feliz con él. Y así he podido disfrutar de todo lo que me rodea", comenzó diciendo la mayor de las hermanas Willis.

"También lucho con problemas de autoinmunidad y me ha llevado años poder incluso comer cualquier cosa sin que sea extremadamente doloroso. Te animo a que hagas una pausa antes de juzgar a alguien por fuera cuando no sabes nada de lo que está pasando por dentro. Espero y te deseo mucho amor, especialmente por ti mismo, porque toda la negatividad y la mezquindad que has dirigido hacia mí es simplemente un reflejo de cómo debes sentirte contigo mismo y por eso tengo una compasión interminable, ya que yo misma he estado allí", declaró la actriz. "Te deseo luz y amor, así como te invito a mantener tu negatividad lejos de mi página", concluía su réplica.

Aunque los mensajes de odio estuviesen mezclados con otros tantos e innumerables comentarios de fans que alababan la belleza de Willis, ella decidió contestar a los haters de forma directa con otra fotografía.

Rumer publicó pocas horas después, otra imagen en la que aparecía sonriente, tumbada en el suelo boca abajo y enseñando a la cámara el buen estado de sus posaderas. "Para los haters… con amor y amable gratitud; mi culo. Seguiré sonriendo sin importarme nada", escribió acompañando el mensaje de varios emoticonos.

Las redes se incendiaron y la actriz ha recibido mucho amor de personajes famosos, como de la esposa de su padre, Emma Heming, quien escribía: "No te deseo nada más que amor".

Seguro que te interesa:

La imagen de Demi Moore con su hija Rumer Willis de vacaciones en Grecia donde parecen gemelas