ESTRENO EN CINES EL 1 DE AGOSTO

Con el estreno de 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw' a la vuelta de la esquina, hemos podido vivir una experiencia única junto a la escuela de especialistas de Ángel Plana. Un día lleno de acción trepidante, con fuego y coches para ver en primera persona toda la acción que se desarrolla en el universo 'Fast and Furious'.