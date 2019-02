Primer tráiler de 'Hobbs and Shaw', spin-off de 'Fast and Furious', con Dwayne Johnson y Jason Statham

Tras ocho exitosas películas, la saga de 'Fast and Furious' ya ha estrenado el primer tráiler de su esperado spin-off 'Hobbs and Shaw' con Dwayne Johnson (Luke Hobbs) y Jason Statham (Deckard Shaw) como protagonistas. Esta cinta se trata de una película independiente y no tiene conexión con 'Fast and Furious 9', próxima película en estrenarse de la franquicia.

Hobbs, un agente de élite del Servicio de Seguridad del Cuerpo Diplomático de Estados Unidos (DSS), lleva dentro de la franquicia desde su quinta entrega. A este personaje solo le importa hacer lo que se debe hacer, cueste lo que cueste. Y, lo único que le motiva es capturar a los malos pues considera que son nefastos para el orden mundial. Su suerte se truncó en 'Fast and Furious 8' tras ser traicionado por Dom y terminar en una cárcel de máxima seguridad donde se encuentra con Shaw, el hombre que desea matarle.

Por otra parte, Shaw, era miembro de una fuerza de élite del ejército británico y apareció por primera vez en 'Fast and Furious 6'. Deckard es hermano del malvado mercenario Owen (Luke Ewans) y acaba en la cárcel después de intentar matar a Hobbs.

En principio muchas son las diferencias entre los dos personajes. Hobbs es un policía estadounidense muy estricto que quiere encarcelar a todos los malos. Mientras que Shaw es un mercenario británico con un código moral muy relajado.

Pero, en 'Hobbs & Shaw' tendrán que unir sus fuerzas para detener una terrible amenaza biológica que podría cambiar nuestro planeta para siempre.

La cinta está dirigida por Chris Morgan, guionista de 'Fast & Furious 8', y el reparto lo completan nombres como: Vanessa Kirby, Idris Elba, Eiza González, Roman Reingns y Eddie Marsan. En nuestro país la película se estrenará en próximo 2 de agosto y la acción está asegurada.

