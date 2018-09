Evanna Lynch, Luna Lovegood en 'Harry Potter', tiene un nuevo proyecto con el que quiere volver a hacer magia

La 27 temporada de la versión inglesa de 'Dancing with the Stars' cuenta con una gran dosis de magia. Una de las protagonistas de 'Harry Potter' se ha unido a la nueva temporada del show. Se trata de la actriz Evanna Lynch, Luna Lovegood en el universo Potterhead, ha dejado para la posteridad una de las actuaciones más mágicas de la historia del programa.

El motivo principal por el que la intérprete ha decidio embarcarse en este proyecto ha sido su deseo de competir: "Yo quería aprender a bailar Sí, es como un trabajo de ensueño. Simplemente no tenía ninguna razón para no hacerlo. Como dije, me gusta ser empujado. Le dije eso a Keo Motsepe y dije: 'se duro conmigo'. Eso es lo que me gusta, cuando tienes ese tipo de presión sobre ti es cuando ocurre el mayor crecimiento ", explicó la actriz al medio ENews.

A pesar de que obtuvo una puntuación un poco baja, Lynch está dispuesta a seguir mejorando en el show y ha compartido unas imágenes de su actuación en su cuenta oficial de Instagram:

Dada su actuación del estreno de la temporada, hay buenas razones para esperar que estará en el show durante mucho tiempo. Además, la actriz rindió homenaje a 'Harry Potter' con una canción elegida durante la gala. Como recordaréis, en 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1', el personaje de Lynch, Luna, ya muestra sus dotes como bailarina al danzar en la boda de Bill (Domhnall Gleeson) y Fleur (Clémence Poésy). Este movimiento podrá verse en la futura actuación de la intérprete. Así lo confirmó su compañero de baile, Motsepe: "Sin lugar a duda. Voy a convertirlo en un movimiento increíble".

Con tanta referencia a la saga, los fans podrán esperar ansioso a que llegue el momento en el que 'Dancing With the Star' y 'Harry Potter' se unan como uno solo.