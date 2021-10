La engañosa imagen del hijo de Elizabeth Hurley, Damian, donde está irreconocible y ha tenido que explicar

El hijo de Elizabeth Hurley, Damian, a sus 19 años se van convirtiendo poco a poco en toda una celebridad con nombre propio más allá de la popularidad de su madre.

Hace unos meses fue noticia porque el joven se habría quedado sin la millonaria herencia de su padre Steve Bing después de que su abuelo, Peter Bing, llevara el testamento a los tribunales para que quitara al joven y su hermana de la herencia.

Pero, más allá de esta dura historia, Damian Hurley está disfrutando de su carrera como modelo y de uno de los nuevos rostros de la socialité inglesa. Así, es habitual ver al joven yendo a desfiles como hace unos días en la Semana de la moda de Milán donde acudió al evento de Versace junto a su madre.

Además, uno de los aspectos más llamativos del joven es su imagen un tanto ambigua y tan parecido a Elizabeht Hurley donde su larga melena es, sin duda, su seña de identidad. Pues bien, recientemente ha publicado una foto suya en Instagram donde está muy cambiado ya que parecía que se había rapado el pelo.

Pero, tras ver el revuelo entre algunos de sus seguidores, Damian ha terminado aclarando la foto con una imagen en Instagram Stories: "Solo en el caso de que estuvieras preocupado", escribe junto a una conversación que ha tenido.

"¿Espera qué?", se puede leer. "No no, no me rapé para nada solo llevo una coleta muy estirada", aclara."Puedes descansar tranquilo. El pelo largo todavía reina".

