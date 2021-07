La enorme lucha de Elizabeth Hurley para que su hijo consiga la millonaria herencia de su padre tras ser desheredado

Damian Hurley es el hijo que Elizabeth Hurley tuvo con el empresario millonario Steve Bing, quien se quitó la vida en junio de 2020. El productor ha dejado una herencia de más de 250 millones de dólares pero el padre de Steve ha logrado desheredar al joven. Tras esta situación, su madre se siente "horrorizada" ante esta decisión y está luchando "como una osa madre protegiendo a su cachorro".

En una situación similar se encuentra Lisa Bonder-Kerkorian, ex-tenista profesional y madre de Kira Bonder, otra joven hija de Steve Bing que se encuentra en la misma situación de Damian. El abuelo de ambos, Peter Bing, alude a que sus nacimientos se produjeron fuera del matrimonio para mantenerles alejados de la herencia del empresario.

"En mi opinión, solo hay una palabra para describir esto, y esa es la avaricia", afirma Bonder-Kerkorian, quien tuvo una hija con Bing en 1997, sobre lo que alegaba Peter Bing. "Es espantoso, horrible".

A sus 19 años, Damian siempre ha intentado pasar lo más desapercibido posible, pero tras conocerse la noticia de que no le permitían acceder a la herencia de su padre, compartió una foto junto a su madre, su abuela y sus primos en Instagram. La publicación recibió el apoyo de rostros conocidos como Naomi Campell e Irina Shayk. "Agradecido por mi hermosa familia, hoy y todos los días", escribió el joven como el pie de la foto.

"Cuando Stephen se quitó la vida, murió pensando que sus hijos iban a ser atendidos", dice Hurley en un comunicado, puesto que todo esto sucede después de que el propio Steve Bing sí que los incluyese en su testamento, aunque no tuviese una relación cercana con ellos. "Lo que Stephen quería ahora se ha revertido. Sé que Stephen habría quedado devastado", añade.

"Me dijo: No naces dentro del matrimonio, así que no cuentas', y yo le dije: 'Guau, ¿vivimos aquí en la Edad de Piedra?'", asegura Bonder-Kerkorian que Peter Bing le dijo. Además, la deportista tiene unas bonitas palabras para la madre del hermano de su hija: "Elizabeth no podría haber sido más encantadora", dice la ex-tenista al Sunday Times de Londres sobre su tiempo luchando codo a codo con Hurley.

Ser excluida de los fondos familiares fue devastador para Kira Bonder, pero no se trata solo del dinero, insiste su madre al mismo medio: "No, para estos niños se trataba realmente de conocer a su padre, conocer a su abuelo y ser acogidos en una familia que sentían que los había abandonado hace muchos años", dice. "Que sus propios padres digan: 'No quiero conocer a tus hijos, no quiero conocer a tus hijos, tus hijos no cuentan'... Creo que esa dinámica contribuyó a los problemas de salud mental de Steve", opina Bonder-Kerkorian, ya que el distanciamiento de los padres de Steve Bing ya existía antes.

Seguro que te interesa...

Elizabeth Hurley aparece espectacular a los 56 años con este vestido transparente y sin ropa interior