La protagonista de 'Vengadores: Endgame' que iba a ser Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos'

Aunque ahora parezca imposible imaginar 'Juego de Tronos' sin Emilia Clarke, el papel de Daenerys Targaryen podría haber ido a parar a otra conocida actriz.

Así lo ha revelado Elizabeth Olsen a Vulture. Al parecer, la Bruja Escarlata del Universo Marvel podría haber tenido el papel protagonista de la historia de George R.R. Martin, pero su audición fue desastrosa.

"Cuando empecé a trabajar, hice audiciones para todo, porque me gusta hacer pruebas. E hice la audición para Khaleesi. Se me había olvidado.

"Fue la audición más incómoda que he hecho en mi vida", confiesa la menor de las hermanas Olsen. Al parecer, tenía que leer el épico discurso de la Madre de Dragones al final de la primera temporada. "Después de que acabe de arder. Y está haciendo este discurso para miles de personas sobre que es su reina. Y no sabían si querían un acento británico o no. Así que, los haces los dos. Fue terrible".

Ahora, la actriz asegura ser la mayor fan de la serie.

· · ·

Seguro que te interesa

¿Y si no se ha vuelto loca? La teoría que explica el verdadero significado de las campanas para Daenerys en 'Juego de Tronos'