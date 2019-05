'Juego de Tronos' 8x06, el final: Quién ocupó el trono, quién sobrevivió

Repetimos, si aún no has visto el último capítulo de 'Juego de Tronos', no sigas leyendo porque este análisis del episodio contiene SPOILERS del final de la serie.

Drogon y Daenerys en 'Juego de Tronos' | HBO

Jon mata a Daenerys (y Drogon le perdona)

La primera vez que Daenerys Targaryen aparece vencedora ante su ejército, Drogon se alza a su espalda y parece que le salgan un par de alas de su menudo cuerpo. Arenga a sus tropas, a los que anima a seguir conquistando otras tierras. O lo que es lo mismo: si no le paran los pies reinará el absoluto caos. Tras los brutales acontecimientos de 'Las campanas', Daenerys nombra jefazo a Gusano Gris y arresta a Tyrion con la intención de ejecutarlo como castigo por liberar a Jaime Lannister. En una larga conversación, Tyrion hace ver a Jon Snow que a Daenerys se le ha ido la pinza y Jon, el pobre, intenta asimilar que el amor se ha roto de tanto usarlo. "El amor es más fuerte que la razón", dice Tyrion, que se sorprende cuando Jon le replica: "El amor es la muerte del deber". Daenerys está embriagada de poder. La escena en la que acaricia el preciado trono ya nos la adelantaron en una visión en la segunda temporada. Pero la reina no se llega a sentar en el trono, ojo. Jon, al que Drogon respeta, pues pasa a su lado y ni se inmuta, le suplica clemencia, pero ella sigue subida a su imaginario podio. En una escena tan fría como los copos que caen del cielo, Jon la besa y la apuñala al mismo tiempo. Un sacrifico de naturaleza romántica que recuerda a la profecía de Azor Ahai y Nissa Nissa. Esto es muy Romeo y Julieta con Drogon mosqueado, claro. El dragón exhala fuego, pero no ataca a Jon sino que, de forma muy simbólica, quema el trono hasta reducirlo a cenizas. Y se lleva el cuerpo de su madre volando, suponemos que muy, muy lejos (momentazo).

Bran Stark, El Tullido, en el Trono

El penúltimo episodio ya dejó claro que los Stark eran unos auténticos supervivientes tras la escabechina de Daenerys. A esto hay que añadir que, en el episodio 8x4, según dejó caer Tyrion, Bran sería el heredero del trono (aunque Bran/Cuervo de Tres Ojos, enigmático, le contestó que vivía "más bien en el pasado"). Arya, además, se jugó el tipo salvando a su hermano de una muerte segura a manos del Rey de la Noche. Descartado Jon Nieve que nunca quiso reinar, tampoco una mujer se sienta en el trono finalmente. El Consejo decide quién debe reinar, Tyrion da uno de sus aclamados speechs y todos votan a Bran para que sea el señor de los Siete Reinos. Bran no quiere ser rey, aunque, dice, está entre ellos porque sabía que le elegirían. Bran decide que Tyrion sea su Mano, aunque al enano no le hace gracia. Poco listo es: si Bran no intercede por él Tyrion podría haber muerto. El trono ya no otorga el poder, lo harán las propias personas, ya que Bran no podrá tener hijos. ¿De qué hablaron Tyrion y Bran en el episodio 8x4 a espaldas de los demás? Nunca lo sabremos.

Tyrion, Mano del Rey (sin querer)

Encoge el corazón ver a Tyrion Lannister llorar desconsolado cuando encuentra los cuerpos de sus hermanos Jaime y Cersei bajo las piedras. El enano renuncia a ser la Mano de Khaleesi –tira su insignia al suelo con desprecio– y es enviado a prisión. Una vez que es nombrado Mano de Bran, reaparece el Tyrion resolutivo que conocemos. Sam le lleva el libro 'Una canción de hielo y fuego', que recopila historias, pero en el que Tyrion no aparece, vanidoso él. Tyrion, Bronn (¿para qué tanto misterio con la ballesta que le dio Cersei?), Davos, Sam y Brienne se ven con Bran en la reunión más corta de la historia. Bran pregunta por Drogon e insinúa que dará con él (¿se pueden comunicar?). Sir Podrick le lleva en su silla de ruedas. La cámara se aleja mientras escuchamos cómo arreglan el nuevo mundo, dando prioridad a los burdeles, ellos, y Brienne, a los barcos.

Sophie Turner, Sansa Stark en 'Juego de Tronos' | HBO

Sansa Stark, Reina en el Norte

Durante el Consejo en el que se elige a Bran, Sansa deja clara su postura. A la pelirroja la coronan Reina en el Norte. Siempre pensé que Tyrion acabaría siendo su Mano, pero no hay reencuentro de estos dos y Sansa y su tiara se quedan a cargo de Invernalia. Poco lucimiento de este personaje, que podría haber dado mucho más de sí.

Arya, a su aire

Arya Stark le dice a Jon que él siempre será una amenaza para Daenerys, lo que motiva a su hermano a ir a hablar con ella. Después, se despiden. Arya, que rechazó a Gendry, porque no se siente una dama como su hermana Sansa, y que asegura no querer volver al Norte, se va en un barco, aventurera, para descubrir lo que no sale en los mapas. Arya podría tener su propio spin-off a lo Cristobal Colón más allá de Poniente.

Jon y Fantasma, again

Gusano Garis lleva a Jon a prisión. Luego, se despide de sus hermanos (los Stark vuelven a separarse), y es enviado a la Guardia de la Noche como castigo, pero se reúne con su gran colega Tormund y con su lobo huargo Fantasma, algo que nos llega al alma (¡por fin le acaricia, desalmado!). Un nutrido grupo se adentra en el bosque, una imagen que recuerda al primer episodio de la serie, cuando varios exploradores salían del Muro hacía el mismo destino. Una forma de cerrar el círculo, aunque ahora no habrá Caminantes Blancos a los que enfrentarse.

Dirigen los (criticados) cocreadores

Esta última temporada de 'Juego de Tronos' ha obtenido las peores valoraciones por parte de la crítica, hasta los airados fans abrieron una cuenta en Change.org pidiendo que se rodase un nuevo final. El episodio 8x06, dirigido por los showrunners de la serie, David Benioff y D. B. Weiss, venía por tanto con polémica incluida. La expectación era máxima y los haters afilaban sus tuits. Como ya ocurriera con Perdidos hace una década, los fans españoles se pegaron el madrugón para descubrir de primera mano cómo acababa la ficción con la que habían estado elucubrando en las últimas semanas. Pero, a diferencia de aquella, muchas han sido las filtraciones durante esta temporada, tanto de episodios como de sinopsis, restándole cierta emoción a la despedida. Los D&D, como se les conoce, conocían el final desde la tercera temporada y, comentaron que nadie mejor que ellos, tan obsesionados como cualquier fan, para poner punto y final a una serie que, nos guste o no, ha marcado a toda una generación, siendo la serie más vista y premiada de la historia de la televisión. Todo un fenómeno cultural que tardará en volverse a repetir.

Un final, ¿a la altura?

Los showrunners prometieron que el final sería "emocionante, inquietante y agridulce". Creo que le ha faltado mucho de lo primero. La muerte de Daenerys no ha sido sobrecogedora, sino tristísima y deslucida. Menos mal que lo han compensado con el rugir de la bestia, quemando el trono, un simbólico acierto. Ya no hay trono que valga. Que coronen a Bran tampoco queda claro, porque ese señor no es Bran es el Cuervo de Tres Ojos. Y si este tipo tiene poderes, sabía que todo iba a suceder como ha sucedido. Y no habla ni dice nada al respecto. Asume su trono con ruedas e insinúa que sabe cómo hacer regresar al dragón. No se inmuta cuando ve que sus hermanos se alejan, no empatiza. ¿Cómo va a reinar un ser que no es normal, con los ojos semicerrados y creando más inquietud que serenidad? Sansa se merecía más papel. De Arya no queda claro cuál es su propósito, se parece un poco a Jon Snow, vagando por el mundo en busca de nuevos desafíos. Y Jon Nieve, qué decir del ex bastardo, que resucitó. Un personaje muy potente cuyo actor no ha sabido defender. El final es un reinicio, con el Muro y el bosque, sin Caminantes Blancos pero con un dragón resignado a vivir en soledad.

Teorías que no se han cumplido

Muchos fans nos quedamos con las ganas de ver al Rey de la Noche y su ejército dándolo todo. Llegamos a pensar que el trono de hierro sería desmontado para combatir con su acero valyrio a los Caminantes Blancos. Nada de esto pasó, tampoco que los resucitados Jon Nieve y Dondarrión montasen su propio ejército de fuego para luchar contra el ejército de hielo. Al final, el fuego lo impuso Drogon, el dragón superviviente de Dany, que arrasó Desembarco del Rey justificando así la muerte de la Madre de Dragones. La leyenda de las tres cabezas del dragón, con tres jinetes Targaryen que lucharían contra los Caminantes, tampoco se cumplió. Nos hubiera gustado descubrir que Tyrion también era Targaryen y verle montado en Drogon. ¿Qué ocurre con los poderes de Bran? Durante un tiempo llegamos a pensar que Bran era en realidad el Rey de la Noche; incluso que el Cuervo de Tres Ojos era el auténtico villano de la serie. Nos dejan sin solucionar la paradoja de Hodor, que sonaba más a 'Perdidos' que a 'Juego de Tronos'. Y si los guionistas introducían una paradoja a lo Regreso al futuro y a un personaje con poderes, acabar la serie sin que se hable de ello es tomar por tonto al espectador. Bran ocupa el trono. ¿No sería mejor decir que ha sido el Cuervo de Tres Ojos? ¿Qué significa esto entonces? Nos quedamos con las ganas y seguramente seguiremos hablando de Juego de tronos durante mucho, mucho tiempo.

