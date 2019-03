El calvario de Eddie Redmayne, víctima de acoso por parte de una fan durante cinco años

Eddie Redmayne se ha convertido en uno de los actores más carismáticos de los últimos años. No bastante con ganar el Oscar por 'La teoría del todo', el actor se ha incorporado al universo de 'Harry Potter' con 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', por lo que no es de extrañar que los fans salgan hasta de debajo de las piedras. No obstante, aunque él mismo afirme que siempre intenta "ser amigable con los fans", hay veces que estos se pasan de la raya.

"Lamento profundamente haber conocido a Gaby Stieger - ella me ha acosado a mí y a mi familia intermitentemente durante cinco años, dejándonos afligidos, inseguros y profundamente preocupados", ha afirmado el actor en una carta. La historia entre ambos se remonta a 2012 cuando esta profesora de alemán conoció a Redmayne en una obra de teatro. Desde entonces, siguió al actor allá por donde iba. Le esperaba en la puerta de su casa y le acosaba pronunciando su amor por él y exigiendo respuesta.

Finalmente la Fiscalía ha condenado a cuatro meses de prisión suspendida y una orden de alejamiento de 200 metros tanto de él como de su familia. El actor declaró que "la seguridad de su familia es todo para él y con el comportamiento de ella no se pueden sentir seguros". Algo que se contrastó cuando Stieger agarró del brazo a Redmayne mientras sujetaba a su bebé recién nacido. Pero por fin la pesadilla ha llegado a su fin.