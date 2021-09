Drew Barrymore se reencuentra con Michael Vartan pero serás incapaz de reconocer al actor de 'Nunca me han besado'

En 1999 se estrenaba una de las comedias románticas más destacadas de la carrera de Drew Barrymore, 'Nunca me han besado', que protagonizó junto al actor Michael Vartan.

En la cinta Drew da vida a una reportera que se infiltra en un instituto haciéndose pasar por una alumna donde empieza a revivir su horrible adolescencia que le ha marcado de por vida, tanto que nunca ha recibido un primer beso. En medio de esta investigación se enamorará del profesor de Literatura, interpretado por Vartan, quien será el encargado de darle su primer beso de amor.

Ahora 22 años después Drew Barrymore se ha reencontrado en su programa con Michael Vartan y otros dos miembros del reparto de la película como son: David Arquette y Molly Shannon. Aunque uno de los aspectos más comentados en la reunión ha sido lo cambio que está Michael Vartan quien está irreconocible.

En la reunión Vartan confesó lo mucho que recuerda 'Nunca me han besado' después de ver el momento en final donde los protagonistas se besan en un campo de fútbol: "Tengo que decir que no he visto ese clip en años y allí me emocioné", afirma el actor. "Esta película ha sido una gran parte de mi vida. Es algo bastante asombroso de lo que ser parte y esta reunión es simplemente maravillosa".

Drew Barrymore preguntó a Michael Vartan por su recuerdo favorito de la película de 1999, momento en el que el actor contó una historia de la que se avergonzaba.

"Hay una historia sobre esta famosa escena que muy poca gente conoce", empieza contando la anécdota. "Me subo al montículo, nos abrazamos y empezamos a besarnos, y realmente me besaste. Quiero decir que realmente me besaste", dice Michael a Barrymore. "No estaba preparado lo más mínimo y soy un hombre. Yo era un hombre muy joven en ese entonces y tenía sentimientos", explica sobre la reacción física que sintió ante el beso de la actriz.

"Los sentimientos simplemente sucedieron, y muy rápidamente me di cuenta de que estaba en un lugar muy malo porque estaba usando pantalones muy holgados, y pensé: 'Esto va a ser un desastre cuando se corten, debo poner fin preventivamente a esto'". continua.

"Presa del pánico, solo grité corten, me agaché" y revela que "se fue a un rincón" y comenzó a "tener pensamientos horribles, como, ya sabes, 'cachorros muertos, cachorros muertos'".

"Afortunadamente, las escenas posteriores se desarrollaron sin problemas", termina. Para después Drew Barrymore decir: "Eres muy buen besador". "No estabas casada en ese momento, así que sí, lo hice porque estabas soltera y sentí que no iba a ofender a nadie".

