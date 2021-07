Desde su estreno en 2008, la saga de películas 'Crepúsculo' se convirtió en un boom cinematográfico que acumuló miles y millones de fans a lo largo de todo el mundo. Con el tiempo, sus protagonistas fueron cobrando más importancia en el mundo del cine y a día de hoy son actores con mucho renombre en Hollywood.

Sin embargo, eso no significa que Robert Pattinson y Kristen Stewart, quienes interpretaban a Edward Cullen y Bella Swan, tuvieran un inicio de la carrera lleno de buenos momentos. En numerosas ocasiones, Pattinson ha revelado que fue "lo peor" para él de interpretar este papel.

E incluso se ha hablado de cómo terminó la relación amorosa entre Robert Pattinson y Kristen Stewart, quienes estuvieron juntos tres años. Ahora el actor está a punto de estrenar un nuevo proyecto totalmente distinto a lo que había hecho hasta ahora, 'The Batman', donde interpreta a un diferente Bruce Wayne.

A Robert Pattinson le pidieron que se pusiera la camisa

Pero a día a de hoy, aunque hayan pasado muchos años, siguen saliendo a la luz detalles de las películas o de detrás de las cámaras que desconocíamos. Como por ejemplo, esta anécdota que vamos a revelar. A muchos de los actores de Hollywood les piden que entrenen diariamente para mantener su físico, pero para Pattinson no fue así.

En un momento del rodaje, como desveló en una entrevista para GQ, le pidieron que se quitara la camisa, pero poco después le pidieron que se la volviera a poner: "La única vez que me dijeron que me quitara la camisa, creo que me dijeron que me la volviera a poner". Y probablemente esta sea la razón por la que Pattinson apenas aparecía sin camiseta en 'Crepúsculo'.

Todo lo contrario a su compañero Tylor Lautner, quien interpretaba a Jacob Black, que no paró de entrenar desde que acabó el rodaje de la primera película ya que "estaba en riesgo de perder su papel".

