Robert Pattinson confiesa qué fue "lo peor" de ser Edward Cullen en 'Crepúsculo'

El actor Robert Pattinson ha trabajado en una gran cantidad de franquicias cinematográficas. Actualmente, encabeza el reparto de la película 'The Batman' donde interpretará el papel protagonista de Bruce Wayne.

Sin embargo, antes de que Pattinson fuera un fenómeno, también participó en la popular franquicia de 'Harry Potter', interpretando al chico dorado, Cedric Diggory, en 'El Cáliz de Fuego'. Pero lo que realmente llevó a Pattinson a la fama fue su interpretación como Edward Cullen en la saga de 'Crepúsculo'.

Lo cierto es que interpretar al vampiro Edward cambió la vida de Pattinson de manera radical. En una entrevista para el medio 'Collider', Pattinson habló sobre las mejores y peores partes de interpretar a su personaje.

"Hay algo, en general, cuando haces este tipo de películas, especialmente cuando los personajes siguen siendo los mismos, donde puedes volver atrás y tratar de mejorar lo que hiciste en la última", reflexiona.

"Esa ética de trabajo es agradable. Te sientes extrañamente seguro. Es lo contrario de lo que se supone que debes sentirte al hacer una película. Se supone que debes sentirte totalmente extraño. Pero, volver a intentarlo de nuevo es bueno, por un lado, pero también es malo, por otro lado. A veces, tus ideas se secan y, a veces, te vuelves perezoso porque estás con las mismas personas. Eso era lo bueno de tener directores diferentes. Tenías que mantenerte alerta", asegura.

Robert Pattinson como Edward Cullen en 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

Lo peor de Edward Cullen

Aunque Pattinson tenía muchas cosas buenas que decir sobre formar parte de las películas, también fue muy claro sobre la peor parte de interpretar a Edward.

Robert se centró en la inmortalidad de su personaje más que en un recuerdo o experiencia específica. "¿Qué fue lo peor?", se pregunta. "Hacer el papel en el que no puedes salir herido y no puedes morir, no te da un marco para trabajar", afirma.

"Hay demasiadas posibilidades si no puedes morir. Si estás interpretando a un ser humano normal, siempre tienes eso".

