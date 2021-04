Los motivos por los que Robert Pattinson y Kristen Stewart no volverían a protagonizar una nueva película de 'Crepusculo'

Hace ya 13 años que la saga 'Crepúsculo' llegó a las salas de cine y la primera vez que vimos a Robert Pattinson y Kristen Stewart juntos en la gran pantalla. Desde entonces, no podemos olvidar la historia de amor vampírica de Edward Cullen y Bella Swan.

La película supuso todo un éxito para Stephenie Meyer, que se convirtió en una de las escritoras más aclamadas por el público gracias a su éxito y que además estuvo presente en cada momento de creación de las películas, incluso para el casting, donde se conoció que Pattinson no era la primera opción para el papel de Edward.

Por su parte, Stephenie Meyer sigue creciendo y el pasado año publicaba 'Midnight Sun' ('Sol de medianoche') una nueva novela de vampiros que cuenta la historia de 'Crepúsculo' pero desde la experiencia vivía de Edward.

Ante la publicación de esta nueva novela han sido muchas las dudas que han surgido entre sus fans, como por ejemplo sí habrá una nueva película o si Robert Pattinson y Kristen Stewart serían, de nuevo, los protagonistas.

Los motivos por los que no volverían a 'Crepúsculo'

Según el medio WeGotThisCovered, la respuesta es no y los motivos son los siguientes. Como podrás recordar, los actores mantuvieron una relación sentimental que terminó en el año 2013 y aunque actualmente no mantienen una mala relación, si es cierto que ambos han decidido poner tierra de por medio. Según el periodista Daniel Richtman, no se hablan: "El problema de hacer otra película es que Stewart y Pattinson no se hablan".

Aunque si es cierto que hace relativamente poco, la actriz que interpreta a Bella quiso mandarle unas palabras de apoyo a Pattinson por su nuevo proyecto 'The Batman', asegurando que tenía muchas ganas de ver la película.

Por otro lado, otro de los motivos por los que no se podría, supuestamente, hacer una nueva película de 'Crepúsculo' es el económico. Según Richtman, Robert Pattinson solo lo haría si se le da un incentivo económico considerable.

...

Seguro que te interesa...

La traumática escena de 'Crepúsculo' en la que Kristen Stewart vomitaba entre cada toma