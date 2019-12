Zoë Kravitz es una de las actrices del momento. La hija de Lenny Kravitz es el foco de todas las miradas desde que se confirmó que será Catwoman en 'The Batman', la nueva película del mítico personaje que protagonizará Robert Pattinson.

Aunque su conversión a superheroína ha sido el giro de tuerca definitivo, Zoë ya ha trabajado en superproducciones como 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' y la exitosa serie 'Big Little Lies'.

Ahora, la hijastra de Jason Momoa ha revolucionado las redes con un sugerente y elegante desnudo mordiendo un melocotón, con un significativo mensaje: "chúpate esa, 45".

Sus palabras y el melocotón son una celebración del 'impeachment' de Donald Trump con un juego de palabras con la palabra melocotón en inglés, 'peach'.

Pero lo mejor ha sido el mensaje del actor Armie Hammer a la foto, que tiene que ver con su famosa escena con esta fruta en la película 'Call me by your name'.

"Timothée Chalamet por favor le puedes enseñar a Zoë cómo se hace esto debidamente...".

Su broma ya cuenta con miles de reacciones y los fans están encantados con este improvisado y sexy crossover.

