¿Deja la actuación? Jaden, el hijo de Will Smith, publica hoy su enigmático nuevo proyecto que nada tiene que ver con el cine

¿Y si realmente Jaden Smith, el hijo de Will Smith y Jada Pinkett, no quiere seguir con su carrera como actor?

Le conocimos siendo prácticamente un niño cuando trabajó en la gran pantalla junto a su padre Will Smith en 'En busca de la felicidad'. Después llegarían otras películas como 'Karate Kid', 'After Earth' o la más reciente 'Life in a year' junto a Cara Delevingne. Entre las primeras y la última ha habido además un largo lapso de tiempo.

Pero definitivamente Jaden parece un joven artista interesado en muchas otras facetas, y este mismo lunes, sobre las 6 de la tarde, sus fans esperan con ansias la llegada de su próximo proyecto, del que te contamos todos los detalles en el vídeo de arriba.

¿Estamos ante el final de la carrera de Jaden Smith como actor? ¿O seguirá compaginando estos dos talentos como artista multidisciplinar?

