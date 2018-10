Dave Bautista apoya el nuevo trabajo de James Gunn y quiere un papel en 'Escuadrón Suicida 2'

James Gunn vuelve al mundo de los superhéroes, o más bien supervillanos, tras su despido en Disney por unos polémicos tuits antiguos. El cineasta escribirá 'Escuadrón Suicida 2' para DC y también podría dirigir la cinta.

Las reacciones a esta sorprendente noticia no se han hecho esperar, y Dave Bautista, el actor que más ruido ha hecho para apoyar al director de 'Guardianes de la Galaxia', ha sido el primero.

Bautista da vida a Drax el Destructor en el Universo Marvel, aunque ya aseguró que no volvería a su papel si no reinstauraban a Gunn como director de la saga. No sabemos si en estos meses se ha enfriado su decisión o no, puesto que 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' continúa en el aire, pero en cualquier caso lo que el actor tiene claro es que sigue queriendo trabajar con James Gunn. Ha compartido la noticia de su fichaje añadiendo el mensaje: "¿Dónde me tengo que apuntar?".

¿Podrá Gunn darle un papel en su nuevo proyecto? ¿Será este el principio del fin de los Guardianes?