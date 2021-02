La relación que Chris Evans mantiene con su perro Dodger tiene encandilado a la inmensa mayoría de sus seguidores. El actor no duda en compartir como un padre orgulloso cada anécdota divertida que vive con su mascota.

Evans confesaba recientemente el acto de amor que había llevado a cabo por Dodger. Al parecer tal y como él mismo relataba en una entrevista con Jimmy Kimmel, el actor se ha tatuado el nombre de su perro en el pecho.

"Nunca me arrepentiré de ese tatuaje. Me he arrepentido de algunos en mi vida, pero de ese nunca", confesaba. Y es que, tal y como él mismo afirma su conexión con Dodger "probablemente sea una de las relaciones más puras" que tiene en su vida.

Ahora, una vez más, Chris ha vuelto a sorprender a sus fans con una nueva imagen junto a su perro. En ella confesaba la curiosa técnica que Dodger emplea para dormir una buena siesta y que por incómodo que resulte a Chris por supuesto no va a cambiar. En el vídeo de arriba te lo enseñamos. ¿No es adorable?

