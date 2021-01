Casey Affleck confiesa qué le parece Ana de Armas tras romper con su hermano Ben Affleck

La ruptura de Ana de Armas y Ben Affleck ha pillado por sorpresa a muchos ya que formaban una preciosa pareja. Además, se les veía siempre muy felices y que tenía una conexión muy especial.

Pero después de un año juntos Ana y Ben han puesto punto y final a su amor y han empezado vidas por separado. A lo largo de esto días muchas han sido las noticias que han salido sobre ellos y una de las más llamativas fue que el hermano de Ben, el actor Casey Affleck, había sido quien había tirado una imagen de tamaño real de Ana de Armas a la basura que estaba en la casa del actor.

Coincidiendo que Casey ha ofrecido una entrevista a 'ET' sobre su película 'Our Friend' el intérprete ha desmentido que fuera él quien aparece en la imagen que se ha vuelto viral: "No, no soy yo, y ni siquiera puedo decir si se separaron por completo para siempre o lo que sea".

"Un grupo de personas me envió esa foto e iba a tuitear algo, como una broma, una respuesta o algo así. Y luego no pude pensar en una y una broma no me pareció apropiada. Y no tengo Twitter así que eso no iba a funcionar. Pero definitivamente no fui yo", dice al respecto.

Affleck también ha hablado de lo duro que es mantener una relación en la actualidad con la pandemia del coronavirus, los distintos confinamientos y la presión que el mundo entero está sufriendo: "La realidad es que creo que este año ha sido muy duro para las personas que tienen una relación. Yo no lo sé porque he estado soltero, pero apuesto a que hay muchas personas que lo han hecho, ya sabes, ha sido un desafío relaciones".

Así, hablando sobre esto Casey ha confesado qué es lo que le parece Ana de Armas, la que ha sido hasta ahora su cuñada. En el vídeo de arriba puedes ver las palabras que le dedica tanto a nivel personal como profesional.

