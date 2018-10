Busy Philipps denuncia que James Franco la agredió en un rodaje

La actriz Busy Philipps ('Dawson crece', 'Freaks and Geeks') prepara el lanzamiento de sus memorias, 'This will only hurt a little', donde un pasaje sobre James Franco está dando mucho que hablar.

El extracto del libro, publicado por Radar Online, habla sobre el altercado que la actriz tuvo con James Franco en el rodaje de 'Freaks and Geeks'.

Durante una escena en la que el personaje de Philipps tenía que golpear suavemente el pecho de Franco mientras decía su diálogo, el actor supuestamente dejó de actuar y se encaró con Busy por tocarle.

"Me agarró los dos brazos y me gritó en la cara, '¡NO VUELVAS A TOCARME!'. Y me tiró al suelo. Completamente plana. Corté el viento", asegura Philipps.

La actriz declara en sus memorias a Franco como un "puto matón" y asegura que todo el mundo en el set quedó horrorizado cuando la empujó.

'This will only hurt a little' estará disponible al público el 16 de octubre.