El brutal accidente de Samuel L. Jackson en el metro de Nueva York por el que fue indemnizado con 540.000 dólares

Samuel L. Jackson es uno de los actores más conocidos de Hollywood y también ha sido siempre muy discreto con su vida privada. Pero ha decidido hablar abiertamente de ello en un artículo de Vanity Fair, repasando algunos de los momentos más duros. Como el del accidente de metro por el que fue indemnizado con más de medio millón de dólares.

El 14 de diciembre de 1988, el pie de Jackson quedó atrapado en la puerta de un vagón del metro de Nueva York. Cayó hacia atrás, y su mochila le salvó de un traumatismo craneal. Pero cuando el tren reanudó su marcha, arrastró al actor . De no haber sido porque un hombre alertó tirando del cable de emergencia, Samuel podría haber muerto en dicho accidente.

Las secuelas físicas fueron graves, y a la estrella el incidente le provocó una importante lesión en la rodilla al sufrir un desgarro del ligamento cruzado anterior y un daño significativo en el cartílago por el que pasó 10 meses con muletas tras la operación y tuvo que acudir a dolorosas lesiones de fisioterapia para rehabilitarse.

Pero el accidente trajo al actor también otro tipo de problemas, y es que se volvió adicto a los medicamentos para sobrellevar el dolor. Continuó colaborando con Spike Lee, con el que había trabajado previamente, y asumiendo pequeños trabajos de actuación en anuncios de la tele, pero dejando a un lado su entonces incipiente carrera.

Fue una de las etapas más duras de su vida, y tras un período de un mes en rehabilitación el actor dejó sus adicciones y se centró en su salud.

Por todos los daños causados Samuel recibió una indemnización de más de medio millón de dólares, 540.000 dólares. Pero no creas que este dinero le fue entregado sin pelearlo judicialmente. El caso del accidente del metro tardó años en resolverse. No fue a juicio hasta 1994, el mismo año que Jackson actuó en 'Pulp Fiction' de Quentin Tarantino. La Autoridad de Tránsito de Nueva York impugnó el veredicto durante dos años más, y el caso no se resolvió hasta 1996.

