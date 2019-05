"Lo siento, llego tarde": El bochornoso error de Tom Holland con 'SpiderMan: Lejos de casa'

'SpiderMan: Lejos de casa' empieza después de los sucesos que acontecieron en 'Vengadores: Endgame'. Peter Parker viaja a Europa con sus amigos y allí es obligado a unirse a Mysterio para detener a los Elementales, unos enemigos nuevos que nadie conoce. La película será la número 23 del Universo Marvel y cerrará la llamada tercera fase.

Tom Holland es SpiderMan y se encuentra en promoción de la próxima película de Marvel junto con el resto del reparto y ahora se ha convertido en noticia por cierta equivocación que ha tenido que reconocer. Lo ha hecho en una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel Live.

Al parecer estaba previsto que todo los actores publicaran en sus redes el segundo tráiler de 'SpiderMan: Lejos de casa'. Al actor se le olvidó completamente y además, cuando intentó subirlo, no fue capaz de hacerlo: "No es un secreto que no soy muy bueno en Instagram. Básicamente olvidé postear el tráiler. Me levanté por la mañana - se supone que debíamos compartirlo a las seis de la mañana. No imaginé por qué había subido tanto en número de followers. Fue como ¡qué gran manera de empezar el día! Unos 2.000 más. Empecé a deslizar la pantalla y vi el tráiler. Entré en pánico. Intenté descargarme el tráiler de mi email y no podía colgarlo. Tuve que hacer un FaceTime con Zendaya, y ella me envió un vídeo de como hacerlo. Soy un hombre viejo".

De esta manera, con sentido del humor, posteó el tráiler con un mensaje que decía: "Lo siento. Llego tarde a la fiesta. Gracias Zendaya por ayudarme a colgar esto. He estado estresado durante una hora. Aquí está el tráiler de 'Spiderman: Lejos de casa'. Espero que disfrutéis y feliz cumpleaños papá" El actor aprovechaba la ocasión para felicitar a su padre por su cumpleaños.

Seguro que te interesa:

'Vengadores: Endgame': El grandioso engaño de los directores a Tom Holland para que no soltara spoilers