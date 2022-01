'The Batman': Matt Reeves explica por qué Robert Pattinson usa eyeliner en la película

Robert Pattinson se convertirá en el nuevo Bruce Wayne en 'The Batman', y lo veremos a partir del 4 de marzo en cines. Su director, Matt Reeves, ha explicado un detalle que seguro que a más de uno le ha llamado la atención en los tráilers, ¿por qué Pattinson lleva los ojos pintados con un eyeliner negro?

Al actor británico le toca recoger el testigo de Christian Bale y Ben Affleck. Sin duda esta nueva versión estará alejada de sus predecesores, y Reeves ha explicado por qué el joven Bruce Wayne lleva un maquillaje muy estilo emo.

En una entrevista para la revista Esquire, Reeves lo ha explicado de esta manera: "No puedes usar una capucha y no llevar eso debajo. Todos los Batman lo han llevado. Me encantó la idea de que se quitara la máscara y debajo estuvieran las gotas de sudor y toda la teatralidad de convertirte en ese personaje".

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

Así, Reeves expone algo que igual no nos habíamos percatado: que todos los anteriores actores que interpretaron a Batman perfilaron sus ojos para que llamaran más la atención bajo la máscara.

Pero una cosa es cierta, en ninguno de ellos había tanto maquillaje alrededor de los ojos como en el caso de Pattinson. Según el director esto conecta con el lado más dramático del superhéroe.

Aunque 'The Batman' se centrará mucho en el joven Bruce Wayne, la película cuenta con un gran reparto de personajes secundarios, entre los que están Catwoman (Zoe Kravitz), Enigma (Paul Dano) y El Pingüino (Colin Farrell).

Si todo va lo bien que se espera con esta película, habrá futuras entregas de este Batman. De hecho, Pattinson ya tiene trazado su arco para futuras películas, por lo que ha pensado tanto en ello como el director de la película, Matt Reeves.

