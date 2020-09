El albañil que es clavado a Brad Pitt y tuvo que romper con su novia por su gran parecido: "No puedo ir a ninguna parte"

Más allá de Hollywood hay un universo paralelo repleto de dobles de celebridades repartidos por el mundo entero. El último en darse a conocer ha sido el de Brad Pitt quien está arrasando en las redes sociales con su espectacular parecido.

Su nombre es Nathan Meads tiene 34 años, es de Oxford (Reino Unido) y ha hablado para el 'Daily Mail' donde confiesa que todo esto empezó hace unos 10 años cuando la gente le paraba con la calle confundiéndole con el ex-marido de Angelina Jolie.

"No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt", asegura la medio.

Una atención que la madre de sus dos hija no pudo soportar y acabó con su relación: "Odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos".

Pero, aunque Nathan asegura que no se ve el parecido con Brad, le está sacando rentabilidad a esto y acude a eventos donde cobra entre 500 y 1000 libras por asistir, lo que le hace ganar unas 30.000 libras al año. Pero además, el trabaja como albañil.

"No soy uno de esos muchachos que piensa que son muy guapos. He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que era uno de esos hombres que a todos les gusta", comenta sobre su físico.

Como curiosidad, este mismo parecido ha hecho que vuelva a encontrar el amor ya que conoció a su actual novia después de que ella le escribiera por Facebook para decirle lo guapo que era.

