Adiós a la saga 'Divergente': Shailene Woodley confirma que no estará en la tv movie que le pondrá fin

La joven actriz Shailene Woodley se mostró tajante al ser preguntada por su hipotética participación en la última entrega de la saga Divergente, que llegará al público en formato tv movie.

"No, no voy a estar en el proyecto para televisión que están preparando", contestaba Woodley a Vanity Fair en la premiere de su nueva serie para HBO, 'Big Little Lies', en el Teatro Chino de Los Ángeles.

'Ascendant', la cuarta entrega de la saga y la última película basada en las novelas de Veronica Roth, fue originalmente programado para estrenarse en marzo de 2017. Pero después de que la tercera entrega fracasara estrepitosamente en taquilla, finalmente se tomó la decisión de que tendría su final en la televisión, incluso como serie.

Shailene Woodley ha sido la última de los protagonistas de la saga en desentenderse del proyecto televisivo, y meses antes sus compañeros Theo James y Milles Teller confirmaban su ausencia.