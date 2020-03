Con la despedida de muchas de las estrellas de 'Vengadores: Endgame' y los parones en la producción a causa de la crisis global por coronavirus, el futuro de Marvel es incierto.

Uno de los proyectos que se han visto afectados por la actual situación ha sido la serie de Ojo de Halcón que preparaba Disney Plus.

Además, su protagonista Jeremy Renner se ha visto envuelto en una polémica con su exmujer y su batalla legal sigue en curso.

Ahora, el actor ha querido mandar un esperanzador mensaje durante la pandemia sorprendiendo a todos sus fans con su parte más artística: y es que Renner es también un gran músico y ha lanzado un álbum por sorpresa. Así lo explica en su anuncio.

"La música siempre me ha parecido una de las pocas cosas que unen a la gente de una forma pura. Encontrar un terreno común puede ser difícil en el mundo actual, pero la música ha sido una constante para mí. Para sentir profundamente, bailar fervientemente y vivir juntos está más presente ahora que nunca. EP 'The Medicine', ya disponible".

Seguro que te interesa

Demasiado fuerte: La perturbadora imagen de Capitán América (Chris Evans) con tanto músculo que parece que va a estallar el traje