Shailene Woodley, Zac Efron y 'Bajo la misma estrella' arrasan en los MTV Awards

El drama romántico 'Bajo la misma estrella' y su protagonista, la joven Shailene Woodley, fueron los grandes protagonistas en los premios MTV Movie Awards, que otorgaron a Jennifer López un galardón por su papel en 'Obsesión'.

'Bajo la misma estrella' se llevó el trofeo a la mejor película del año en la gala celebrada en el Teatro Nokia, de Los Ángeles (EE.UU.), mientras que Woodley recogió el premio a la mejor actuación femenina por su trabajo en esa cinta.

La actriz dedicó el trofeo a John Green, autor del libro en el que se basa el filme. "Este premio pertenece a John. Le dio al mundo una obra maestra preciosa. Me cambió la vida cuando lo leí y ser parte de esta película influyó drásticamente en quien soy hoy día", dijo la actriz, que también se llevó las estatuillas a la artista más vanguardista y al mejor beso (junto a Ansel Elgort), por una escena de 'Bajo la misma estrella'.

Jennifer López se llevó el honor de lograr la mejor interpretación como "asustada" en el thriller 'Obsesión', una película donde encarna a una madre divorciada que se mete en problemas cuando establece una relación amorosa con su vecino adolescente.

Bradley Cooper se llevó el título de mejor interpretación masculina por 'El francotirador', en tanto que Channing Tatum recogió el reconocimiento a la mejor interpretación cómica por 'Infiltrados en la Universidad'.

Asimismo, Dylan O'Brien triunfó en las categorías de mejor actuación novel, mejor héroe y mejor pelea, las tres por 'El corredor del laberinto', mientras que Meryl Streep fue reconocida como mejor villana por "Into the Woods".

Además, Jennifer Lawrence puso su sello con el galardón al mejor momento musical por 'Los juegos del hambre: Sinsajo -parte 1' y, uno de los premios más conocidos de este evento, el de mejor actuación "descamisada", fue para Zac Efron por la comedia 'Malditos vecinos'.

También hizo acto de presencia Robert Downey Jr., que recogió el premio a toda su carrera rodeado por sus compañeros de reparto de 'Vengadores 2/Avengers, Era de Ultron', de próximo estreno. "Me he ido de fiesta mucho. He despilfarrado, he resistido y me he arrepentido", indicó el actor.

"Soñad a lo grande, trabajad duro y mantened la nariz limpia", añadió, dirigiéndose al público.

Los MTV Movie Awards, votados por los espectadores, son la respuesta del canal a la formalidad de la temporada de premios en Hollywood y se celebran en la época que comienzan a llegar los grandes estrenos a los cines.

Por ese motivo, la cadena aprovecha para emitir adelantos exclusivos de algunas de las películas más esperadas de la temporada, en este caso de títulos como la secuela de 'Dando la nota', la romántica 'Ciudades de papel' o la comedia "Trainwreck".