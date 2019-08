Ya se conocen muchos adelantos de la próxima fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel. Actores como Angelina Jolie, Richard Madden y Salma Hayek serán algunos de los protagonistas de la próxima película, 'Los Eternos'. Y siguen saliendo a la luz más novedades. Se rumoreaba que el nombre de Kit Harington (el hombre sin el que Jon Snow no sería nada), aparecería entre los nuevos proyectos de Marvel. Y ya se ha hecho oficial.

Stranger Things, Juego de Tronos... Puede resultar extraño asimilar que actores de estas series tan aclamadas interpreten papeles que no sean esos con los que han saltado a la fama. Millie Bobby Brown siempre será Eleven, y Kit Harington siempre será Jon Snow. Pero una cosa no quita a la otra, y su talento tiene muchos más nombres y personalidades. Millie Bobby Brown ha sido uno de los nombres que más sonaban entre los rumores sobre quién formará parte del reparto de 'Los Eternos' junto a Angelina Jolie y Salma Hayek. Además, quién mejor que ella para interpretar a alguien con superpoderes. Pero de momento, no deja de ser un rumor sin confirmar.

El rumor que también estaba en boca de muchos era la presencia de Kit Harington en este nuevo proyecto. Y se ha hecho oficial tras la exposición D23 del club de fans de Disney. Se rumoreaba que Harington podría interpretar desde Namor, hasta ser el próximo Lobezno. Pero el actor de 'Juego de Tronos' se incorporará al reparto de 'Los Eternos', dando vida al Caballero Negro.

La identidad del Caballero Negro es Dane Whitman que aparece en 1967 por primera vez. Es el descendiente de Sir Percy de Scandia, el Caballero Negro original. Y además es sobrino del supervillano Nathan Garrett, que también se conocía como el Caballero Negro, por lo que Whitman, ahora en cuerpo de Kit Harington, toma el mismo nombre para restaurar su honor.

