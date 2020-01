El thriller bélico de Sam Mendes '1917' se ha convertido en un fenómeno. Tras ganar los Globos de Oro a Mejor Drama y Mejor Dirección, la cinta es de las más nominadas a los Premios Oscar.

Sus jóvenes protagonistas Dean-Charles Chapman y George MacKay han sido muy aplaudidos por su interpretación, pero de lo que muchos no se han dado cuenta es de que Chapman ya había participado en un fenómeno mundial: 'Juego de Tronos'.

Los fans han colapsado al darse cuenta de que se trata de Tommen Baratheon, el hijo pequeño de Cersei Lannister y difunto Rey de Poniente. Aunque parezca increíble, hace ya cuatro años desde que vimos la muerte del joven en la sexta temporada de la serie fantástica, y parece que su carrera no ha hecho más que despegar.

Dean-Charles Chapman en 'Juego de Tronos' | HBO

Pero la casualidad más maravillosa está en la propia trama de la película. Si aún no la has visto no sigas leyendo porque esto puede considerarse spoiler .

Resulta que hacia el final de la cinta descubrimos que el hermano de Blake es nada menos que Richard Madden, que como todos saben fue el inolvidable Rob Stark en 'Juego de Tronos'. Los Lannister y los Stark más unidos que nunca en una curiosa conexión. ¿Se daría cuenta Sam Mendes cuando escogió al actor para el papel sorpresa?

