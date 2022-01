Tom Felton habla de lo "raro" y "surrealista" que fue la reunión de 'Harry Potter'

El pasado 1 de enero se estrenaba en HBO Max 'Harry Potter, 20º Aniversario: Regreso a Hogwarts' un especial sobre la saga cinematográfica donde hemos podido volver a ver juntos a Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ruper Grint y muchos otros actores del reparto.

Muchos fueron los momentos emotivos que los fans de 'Harry Potter' han podido disfrutar en este reencuentro pero uno de los más bonitos fue cuando la mayoría de los que aparecen en el especial se reúnen en el Gran Salón de Hogwarts.

En este momento podemos ver a Tom Felton y Emma Watson fundiéndose en un abrazo o a Bonnie Wright reuniéndose con James y Oliver Phelps.

Ahora, Tom Felton ha hablado en una entrevista a 'The One Show' sobre cómo vivió el momento de la grabación: "Fue muy surrealista estar de vuelta en el Gran Comedor y ver a todos mis antiguos compañeros de escuela, por así decirlo"

"Lo que fue más raro -y genial- fue cómo de rápido nos conectamos de nuevo con ese lugar y y se reanudó el trabajo normal. Fue muy divertido", explica el actor.

Tom Felton y Emma Watson hablan de sus sentimientos

Además, Tom Felton y Emma Watson han hablado abiertamente de los sentimientos que tuvieron cuando grababan la saga. La actriz de Hermione ya había comentado con anterioridad que Felton fue su primer amor pero ahora ha revelado cómo se enamoró de él:

"Entré en la sala donde teníamos tutoría. La tarea que me habían dado era dibujar cómo pensabas que era Dios y Tom había dibujado a una chica con una gorra hacia atrás en una patineta. Y simplemente no sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él", explica.

"Solía ​​venir todos los días y buscar su número en la hoja de llamadas. Era el número siete, y si su nombre estaba en la hoja de llamadas, era un día muy emocionante", sigue contando la actriz.

Aunque Emma se apresura a decir que "nunca, nunca, nunca" pasó nada entre ellos aunque admite que "simplemente se aman".

Por su parte Tom dijo: "Creo que estaba en la silla de peluquería y maquillaje y alguien dijo algo como, 'Sí, ella estaba enamorada de ti'". Para terminar afirmando: "Me volví muy protector con ella. Sí, siempre he tenido debilidad por ella y eso continúa hasta el día de hoy".

