El próximo 1 de enero vamos a poder disfrutar de nuevo de la magia de 'Harry Potter' con el especial 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', una reunión de todos los actores que hicieron posible la saga. En los avances que hemos podido ver estas semanas de atrás de este esperado evento, sus protagonistas se emocionan mucho de volver a ver a todos los compañeros con los que compartieron tantos años y también nos revelan algunos detalles que desconocíamos sobre la película y lo que ocurrió en el set de grabación.

Esta misma semana, en un adelanto de ET Canada sobre el especial, Emma Watson hablaba de cómo "se enamoró" de Tom Felton durante el rodaje. Y ahora ha salido a la luz que tanto Watson como Rupert Grint estuvieron a punto de abandonar la saga.

Emma Watson se sentía sola durante 'Harry Potter'

David Yates, el director de la película, recordó que le dijeron que Watson "no estaba segura de querer volver". "En algunos momentos me sentí sola. Creo que estaba asustada. No sé si alguna vez lo sentiste pero llegó un punto de inflexión que fue como: 'Esto es para siempre'", explicó Emma a Rupert Grint, que se mostró sorprendido y afirmó que nunca había hablado sobre el asunto con su compañera.

"La fama nos golpeó a lo grande. Nadie tuvo que convencerme para llevarlo a cabo. Los fans realmente querían que tuviera éxito y todos realmente nos respaldamos mutuamente", confesaba la actriz.

Por su parte, Rupert Grint dijo que experimentó múltiples momentos donde reflexionaba "cómo sería la vida si lo dejara": "Tuve sentimientos similares a los de Emma. Pero realmente nunca hablamos de eso, supongo que simplemente lo estábamos viviendo a nuestro propio ritmo, y estábamos viviendo el presente en ese momento. No se nos ocurrió que probablemente todos estábamos teniendo sentimientos similares".

Además, Tom Felton, el actor que interpretaba a Draco Malfoy, también quiso intervenir al respecto: "Dan y Rupert se tenían el uno al otro, yo tenía a mis compinches, mientras que Emma no solo era más joven, sino que además estaba sola".

No es la primera vez que Emma Watson confiesa que estuvo a punto de abandonar las películas de 'Harry Potter', a principios de este año la actriz reveló en una entrevista que de pequeña se sentía "prisionera" durante los rodajes.

