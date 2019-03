'Ouija': Cuando el juego se vuelve mortal y decide que no dejarás de jugar

Después del fallecimiento de Debbie, la amiga de infancia de Laine, esta última y Pete, el novio de Debbie, encuentran un viejo tablero de Ouija en la habitación de Debbie, y Laine decide usarlo para despedirse de su amiga.

Llenos de curiosidad, los dos adolescentes empiezan a hacer preguntas sobre la extraña muerte de la joven y descubren que el espíritu que habita el tablero se hace llamar DZ y no tiene ninguna intención de acabar con las sesiones.

A medida que el tiempo avanza, empiezan a pasar cosas cada vez más extrañas, Laine le pide a su joven hermana Sarah que vaya con ella a la madriguera del conejo y la ayude a enterarse de lo que quiere DZ.

Isabelle, una amiga de Laine, y Trevor, el novio de Debbie, se unen a las hermanas en su peligrosa aventura. Los cinco amigos empiezan a comprender los secretos de la casa de Debbie y descubren que la joven no ha sido la primera víctima y que tampoco será la última. Si no encuentran la forma de cerrar el portal que han abierto, no tardarán en correr la misma suerte que su amiga…

Stiles White debuta así este argumento sobre el juego espiritista que lleva por título su nombre, 'Ouija', thriller sobrenatural OUIJA, que cuenta cómo unos amigos deben enfrentarse a sus miedos más aterradores cuando contactan involuntariamente con un poder oscuro del más allá.

En el reparto cuenta con Olivia Cooke (Laine), Daren Kagasoff (Trevor), Douglas smith (Pete), Blanca Santos (Isabelle), Ana Coto (sarah) y Shelley Henning (Debbie).