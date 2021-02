La triste razón por la que Zendaya y Bella Thorne no eran amigas mientras rodaban 'Shake It Up'

En 'Shake It Up', Zendaya y Bella Thorne interpretaban a las mejores amigas Cece y Rocky, y pronto las jóvenes se convirtieron en estrellas Disney.

No obstante, en la vida real su amistad no se correspondía en absoluto, como han llegado a reconocer años después. Ambas tuvieron que aprender lo dura que era la competitividad y el escrutinio en la industria desde muy jóvenes, aunque finalmente se han convertido en dos artistas reconocidas y tienen importantes carreras por separado.

Bella Thorne fue la primera en confesar que las forzaron a competir entre ellas. "Tuvimos que lidiar tanto con eso en 'Shake It Up'", contaba a Us Weekly. "En la primera temporada no éramos amigas, nos costó varias temporadas tener una relación tan cercana. Era muy duro tener a alguien poniéndote en contra de otro. Eso nos afectó a la cabeza. Nos hizo no ser amigas", reconocía. "Queríamos querernos, pero nos enfrentaban constantemente. '¿Quién hace mejor esto?', '¿Quién es mejor con lo otro?'".

Bella Thorne y Zendaya en 'Shake It Up' | Disney Channel

Afortunadamente consiguieron dejar todo eso atrás después de un tiempo, y Bella Thorne asegura que al haber tenido que madurar tan pronto, ambas pudieron "poner las cartas sobre la mesa y entendernos. Y nos hicimos las mejores amigas". Desde ese momento las actrices siempre han cuidado la una de la otra y siguen manteniendo una bonita amistad a día de hoy.

Zendaya mostró su apoyo incondicional a Bella hace un par de años cuando se vio expuesta en redes tras el chantaje de un hacker, y Bella ha asegurado en más de una ocasión lo feliz que está del éxito que la estrella de 'Euphoria' ha conseguido. "Está teniendo el reconocimiento que se meterece. Zendaya es increíble, la p*to quiero. [...] Cuando la gente intenta ahora compararnos o enfrentarnos, es como... '¿por qué haces esto? ¿es solo porque somos mujeres?'", denunciaba la actriz en J-14.

No es la primera vez que la opinión de otros y el peso de la fama ha afectado a Zendaya, que recientemente se sinceró sobre la razón por la que la gente llega a pensar que es "fría y mala" en la industria. Puedes ver sus honestas palabras al respecto en el vídeo de arriba.

