Vivir con fobia a no tener un baño cerca: "Me impide disfrutar de planes porque pienso que me voy a poner mala"

El miedo a salir y no tener un baño cerca hace que Alba no llegue a disfrutar de la vida. Desde hace diez años, la joven no sale sin cerciorarse de que podrá ir al lavabo en caso de emergencia.

Todo comenzó en un viaje a Madrid en el que se sintió indispuesta y se pasó varios días en el baño. Desde entonces, no sale sin localizar uno cerca y se sabe todos los baños de la zona al dedillo. "Me han dicho que tengo un trauma y es un problema de mi cabeza", confiesa.

Cosas tan simples como ir a trabajar a 20 minutos de su casa o salir a dar un paseo puede llegar a provocarle ansiedad y ataques de pánico. "Pienso que me voy a poner mala", señala.

Alba no sale sin su kit de emergencia en el bolso: un rollo de papel y unas pastillas que corten el malestar en caso de que le pille por sorpresa. "Me lo llevo por si ocurriese", advierte.

Después de varios años intentando tratarlo por sí misma, Alba se ha dado cuenta de que necesita ayuda de profesionales. ¿Conseguirá recuperarse de esta fobia insólita?