Tessa estuvo 24 minutos muerta y recuerda su paso por el 'más allá': "Me dieron la opción de volver"

Pocas personas pueden decir que la vida les ha regalado una segunda oportunidad. En el caso de Tessa ha ocurrido literalmente, ya que, después de estar 24 minutos muerta, volvió a nacer.

Tessa padecía una enfermedad con un diagnóstico tan malo, que los médicos la desahuciaron, sin esperanzas de que viviera. Fue en aquel momento, cuando iba a recoger a sus hijos del colegio, que sufrió un infarto.

Pronto aparecieron los servicios de emergencia, pero Tessa ya estaba entre la vida y la muerte. Según nos cuenta, recuerda ver cómo la atendían desde arriba, como si estuviera fuera de su cuerpo.

"Visité a mi madre en la cocina, a mi hermana en el coche, pero no entendía por qué no me hablaban", nos cuenta. Según ella, el túnel del que todos hablan cuando se está a punto de morir, existe: "Iba muy muy rápido".

En aquel momento, mientras los médicos trataban de hacer que recobrara el latido, Tessa asegura haber estado en otra dimensión. Allí, se reencontró con un familiar fallecido e, incluso, vio a una persona a punto de suicidarse.

"Me dieron la opción de volver y salvar a esta persona a punto de saltar al vacío", señala.

Hoy, Tessa puede afirmar que ha regresado del más allá, apreciando más que nunca la vida. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!