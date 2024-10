El temor de Bárbara Rey tras su relación con Juan Carlos I: "A mí me matarás, es lo que has pretendido durante mucho tiempo"

La vida de Bárbara Rey ha dado un giro de 180 grados. Ok Diario ha filtrado los audios privados de la vedette hablando sobre su relación y el chantaje al rey emérito.

Son muchos los audios que comprometen a la monarquía y al rey. De hecho, en uno de ellos, la vedette asegura que teme por su vida tras mantener una relación con Juan Carlos I.

"A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo, pero no te olvides que esa muerte siempre irá unida a ti", dice. Bárbara creía que iba a morir, por lo que estaba dispuesta a todo.

La vedette aseguraba que, si caía, el rey caería con ella: "Voy a ser la puta más cara del mundo, le puede costar todo: la Corona". ¿Saldrá más material comprometedor?