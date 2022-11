Silvino, el crossfitero madrileño de 71 años que demuestra que el deporte no tiene edad

Las personas mayores se están lanzando de lleno a hacer deporte. El Consejo Superior de Deportes ha publicado que la cifra de personas de mediana y tercera edad que quiere ponerse en forma ha aumentado un 46%.

Un ejemplo de ello es Silvino, un hombre de Alcalá de Henares que tiene 71 años… ¡Y hace crossfit! Va al gimnasio todos los días. "Llega un momento en que es un hábito y si no vas el cuerpo se siente falto de algo", ha dicho.

Comenzó a hacer deporte con 30 años y no tiene ganas de parar. "La vida nunca para", ha afirmado. Pero él no es el único. Silvino conoce a mucha gente de su edad que hace deporte también... ¡Incluso en el mismo gimnasio! Incluso asegura no ser una excepción...

Sus compañeros quieren llegar a esa edad mínimo como él y, para eso, es fundamental moverse y decir adiós al sedentarismo.