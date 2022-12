Ricardo, asaltado, amordazado y sin ahorros a los 77 años: "No tengo horizonte, me han dejado sin nada"

Los asaltos a las casas están aumentando, sobre todo ahora con las vacaciones de Navidad. Los más mayores son los que se ven más afectados por estos atracos a viviendas y son, además, los más vulnerables.

Esto le ha ocurrido a Ricardo, un hombre de 77 años que fue asaltado en su ático de la calle Alcalá. Tres encapuchados entraron en su casa, le amordazaron, le pegaron y le exigieron que le dijesen dónde estaba el dinero.

Este asalto ocurrió a plena luz del día, a las once y media de la mañana. Llamaron a su puerta y el hombre creyó que era la empleada de la limpieza. Sin embargo, eran los ladrones que le golpearon, lo tiraron al suelo y lo ataron a la escalera, además de ponerle una mordaza en la boca.

Finalmente, los ladrones se llevaron alrededor de 500 mil euros que tenía en una caja fuerte, además de su coche eléctrico y su teléfono móvil.

Hemos hablado con Ricardo, que está viviendo un infierno al revivir cada día en casa la situación que vivió. "Espero que la policía los controle y me den lo que es mío", ha pedido.

Ricardo ha confesado que algunos días incluso ha deseado morir. "Con la edad que tengo y la edad a la que ha llegado, no tengo más aliciente", ha asegurado.

"No tengo horizonte, me han dejado sin nada", ha dicho. Él quería ayudar a sus hijos con ese dinero y se siente impotente porque no quiere que sean ellos ahora quienes le ayuden a él.

Por otra parte, Ricardo cree que alguien dio un chivatazo y avisó de que tenía todo ese dinero y el coche eléctrico en casa. "Creo que fue porque llamé para que me pusieran el enchufe para cargar el vehículo", ha dicho. Les dio la mitad del dinero de la instalación y ya no los ha vuelto a ver ni ha conseguido contactar con ellos.