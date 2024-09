Raymond, el mago del cubo de Rubik, lo completa en tiempo récord... ¡con la boca!

No hay cubo de Rubik que se le resista a Raymond. Nuestro invitado de hoy admite que tiene una colección de más de 200 y que puede completarlos en menos de un minuto e, incluso, con la boca.

Raymond ha nacido en una familia de magos y es capaz de sorprender no solo con cubos, sino también con cartas, pañuelos, globos... "Son mis padres los que me han enseñado todo", ha asegurado, aunque advierte que no eran expertos en los cubos de Rubik.

Hoy visita el plató para hacernos una demostración de su talento e intentar batir su récord en directo. Primero lo ha resuelto con las manos y, después, se ha lanzado con la boca, logrando completarlo en tan solo un minuto. ¡Impresionante!

En Y ahora Sonsoles hemos visto otros talentos que, como el de Raymond, nos ha dejado boquiabiertos, como el de Iván, el peluquero artista.