¿Quién está detrás de los chats pornográficos en los que se están incluyendo a menores de colegios españoles?

La alerta ha saltado en muchos colegios de España después de que, en tan solo 3 días, miles de niños de entre 11 y 14 años hayan sido incluidos en grupos de WhatsApp multitudinarios donde se difunde contenido pornográfico.

Fue en un centro del distrito de Cuidad Lineal (Madrid) donde la madre descubrió alarmada que su hija había sido agregada a un chat de este tipo y, rápidamente, avisó al resto de padres.

Algunos de ellos, compañeros de clase de su hija menor de edad, le informaron de que había un grupo de WhatsApp que se llama 'Añade a todos hasta que se haga viral' que ya contaba con 1.019 participantes en el momento de la denuncia.

Además de insultos y amenazas, hay contenido violento, pornográfico e incluso pedófilo: numerosas fotografías y videos de menores realizando actos sexuales.

Cuatro padres de este entro ya han denunciado, pero ellos no han sido los únicos afectados. Otro centro en Las Rozas ha alertado de que los menores están siendo añadidos a estos grupos.

Los padres y alumnos están preocupados porque, además, es un fenómeno que se está extendiendo. De hecho, en el País Vasco la Ertzaintza ya está investigando dos chats con contenido de este tipo y solo en San Sebastián hay 8 centros implicados.

José Lorente es un profesor de uno de los institutos afectados, que descubrieron la situación a través de un alumno. Ellos pusieron en alerta a los padres, que se quedaron en shock al descubrir lo que estaba pasando.

¿Quién está detrás de los chats pornográficos?

En 'Y ahora Sonsoles' hemos accedido a la denuncia en exclusiva. En ella aparecen tres números, el del administrador del grupo, el que comparte el contenido y otro miembro más.

Tras una investigación, hemos dado con la identidad y las direcciones de los propietarios de los teléfonos. Son 3 mujeres adultas y hemos hablado con una de ellas.

Nos ha confirmado que es su hijo de 10 años el que usa ese Whatsapp y, angustiada y muy sorprendida, nos ha confesado que no sabe nada de lo que está ocurriendo. "No lo entiendo, estoy deseando ahora que venga y a ver, hablaremos con él y que me explique", ha dicho.

El niño en esos momentos estaba en el colegio, y su madre ha insistido en que es muy dependiente de ella y despegado del teléfono. Sin embargo, al enseñarle la información de la que disponemos, su respuesta es clara. "Estoy flipando, no te puedo decir, es que estoy flipando", ha asegurado.

También hemos hablado con el administrador del grupo, que ha asegurado que tiene una denuncia puesta ante la policía.

Además hemos intentado llegar a otra dirección, pero nadie ha contestado. Los vecinos han dicho que allí no vive nadie con las características de la denuncia.