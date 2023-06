¿Qué es la dopamina? Boticaria García aclara los pros y contras de la molécula de la felicidad

Boticaria García ha venido esta semana a 'Y ahora Sonsoles' a hablarnos sobre la dopamina, la nueva palabra de moda. Ella viene a resolvernos la duda de si esta molécula es la culpable de la obesidad.

Para empezar, la nutricionista ha dejado claro que esta molécula la segregamos nosotros mismos y que es la de la felicidad. "Lo que pasa es que a veces es un poco gamberra", ha dejado claro.

Lo primero es saber qué es la dopamina: es un neurotransmisor que se segrega ante estímulos como, por ejemplo, comer azúcar, que nos da mucho placer. El estudio al que nos hemos referido en el programa asegura que las personas obesas no bajan de peso por culpa de esta molécula.

Y es que, cuando a nuestro cuerpo dejamos de darle sustancias como el azúcar, este nos pide más y nos deja la sensación de no habernos saciado. Por ese motivo, acabamos ingiriendo más y no se adelgaza, porque no están gratificados.

La dopamina se puede generar con compuestos que están en alimentos, por lo general, poco saludables, pero que pueden ser sustituidos por otros que contienen glutamato natural, por ejemplo, cebollas, tomate, el queso o el pescado.

Estos alimentos hacen que tengamos sensación de gratitud, pero sin necesidad de tomar azúcar.

Aumentar la dopamina con alimentos saludables

Aunque sustituir la dopamina por alimentos con glutamato es una opción para comer más sano y sentirnos saciados, también hay opciones saludables que generan dopamina.

Por ejemplo, hacer deporte al aire libre o tener una conversación con amigos sin distracciones también libera esta molécula.

Según un estudio de la Universidad de Helsinki, además, escuchar música clásica y cogernos de las manos. ¡No te pierdas el baile en directo en el vídeo!