Sonsoles Ónega hace una proposición "indecentísima" a Ana Milán: "Lo meditaré"

Ana Milán ha sido la última máscara que hemos descubierto en 'Mask Singer', una sorpresa que ha dejado sin palabras sobre todo a Arturo Valls, Javier Ambrossi, Javier Calvo y Mónica Naranjo que, siendo amigos de la actriz, no se han dado cuenta de nada.

A ella, sin embargo, no le ha costado mantener en silencio su participación en el programa. "Soy una gran guardadora de secretos", ha confesado, una declaración que ha hecho que sea inevitable para Sonsoles Ónega preguntarle por el secreto mejor guardado de Ana Milán.

La actriz, a pesar de la insistencia, ha dejado bastante claro que es imposible convencerla, y mucho más con una pantalla de por medio.

Por otra parte, la presentadora no ha podido dejar pasar la ocasión de hacerle una proposición indecente a Ana Milán. "'Mask Singer' te pega mucho, pero este programa también", ha dicho Sonsoles Ónega.

Eso sí, no tendría que contar secretos a cambio de estar. Con esa aclaración, la actriz ha asegurado que lo meditará y que pronto nos hará una visita. Lo que no le ha convencido es la merienda saludable. "A mi me das cositas que taponen las arterias", ha pedido.

Sonsoles Ónega ha aceptado, así que... ¿La veremos pronto en el plató de 'Y ahora Sonsoles'? ¡No te pierdas el momento en el vídeo!