El chiste de Sonsoles Ónega a Matías Prats: "Para próximas ediciones, me has de aconsejar"

'Y ahora Sonsoles' ha hablado con Matías Prats con motivo del 15 aniversario de 'Ponle Freno', una iniciativa de la que él ha formado parte desde su origen.

Sonsoles Ónega no ha podido resistirse a hacerle un chiste al presentador: "Estás en los premios 'Ponle Freno' con alguien que no pone freno", algo a lo que él ha respondido calificándolo como de mucha más calidad que los suyos. "Para próximas ediciones, me has de aconsejar", ha asegurado.

Eso sí, ha querido recalcar que Carlos Sainz solo corre en las carreras, pero en su día a día conduce de manera responsable. ¡No te pierdas el momento!