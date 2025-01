Pilar Vidal se emociona al hablar de su relación con el peso: "Yo ahora mismo no me siento bien para acostarme con alguien"

De media, se calcula que ganamos entre 2 y 4 kilos tras las fiestas navideñas. Algunas personas lo compensan a golpe de Ozempic, el medicamento milagroso para bajar peso, lo que ya está provocando problemas de abastecimiento en las farmacias.

Muchas de las personas que recurren a los supuestos medicamentos milagro contra la obesidad llevan años luchando contra el sobrepeso, como es el caso de Pilar Vidal. La periodista ha probado inyectables para adelgazar, pero advierte de los problemas de tomar este tipo de medicamentos sin receta.

Pilar ha contado cómo fue su infancia y adolescencia con sobrepeso. "Yo he estado toda mi vida a dieta, en mi comunión, mi madre me puso a dieta", confiesa.

La periodista recuerda que su mudanza a Madrid fue un punto de inflexión que le hizo engordar de golpe. Al independizarse, recurría a la comida basura y ganó peso.

Al ver fotos antiguas, Pilar se ha emocionado, confesando que, aunque quiere adelgazar, no puede. "Yo quiero pesar 20 kilos menos, pero no puedo ser esa persona", afirma, entre lágrimas.

Pese al dolor que le ha producido su sobrepeso a lo largo de los años, tiene claro que su percepción ha cambiado: "Ya no lo hago por estética, lo hago por salud". La experiencia le ha enseñado que es más importante quererse a uno mismo que que te quieran los demás.

Si algo ha aprendido Pilar Vidal, es que, el físico no es lo más importante, pero necesita tiempo para interiorizarlo: "Para querer a alguien hay que sentirse bien y yo ahora mismo no me siento bien".

Pilar se ha sentado en el sillón de Y ahora Sonsoles para servir de ejemplo y para denunciar públicamente las críticas que todavía se hacen por el físico. ¡No te pierdas su entrevista en el video!